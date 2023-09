Arvo Pärdi sünnipäeval kõlavad tema oreliteosed

Arvo Pärt on eestlastele sama tähtis helilooja kui Johann Sebastian Bach sakslaste jaoks – mõlemad on tuntud ka üle kogu maailma. Bachi orelilooming on muidugi suurema mahuga, kuid Pärt on just orelile kirjutanud mõned oma esimestest tintinnabuli stiilis teostest. Nende heliloojate loomingu kõrvuti asetamisel tekivad interpreedi sõnul huvitavad seosed ja kontrastid.