Valmis Lääne-Virumaa tööstus- ja ettevõtlusalade uuring

Uuring rõhutab, et Lääne-Virumaa on Eesti majanduses üks olulisemaid tööstuspiirkondi ja tänu oma soodsale geograafilisele asendile, rikkalikule ajaloolisele tööstuspärandile ja edukatele ettevõtetele on maakonnal tööstuse arendamisel märkimisväärne eelis. Olukorras, kus Eestis kogeb jätkuvalt majanduslangust, on maakonna omavalitsustel õige aeg keskenduda ettevõtluskeskkonna arendamisele, kasutades selleks ära maakonna potentsiaali, ning investeerida taristusse ja haridusse.