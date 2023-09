Maailmakoristuspäev keskendub kalmistutele

Tänavu on Eesti maailmakoristuspäev võtnud eriliselt fookusesse Läänemere keskkonnaprobleemi ja ühekordse plastprügi kalmistutel. Ssuvel toimus seitse rannakoristust Kopli poolsaare rannikutel, et juhtida veelgi enam tähelepanu Läänemere reostusele ning meie kalli kodumere kehvale tervislikule seisundile.

Sügisel võetakse käsile kalmistud. Eestimaa kalmistutel avaneb trööstitu vaatepilt, kus kalmistu, hauaplatsid ning ka kalmistu aia tagune on kaetud plastjäätmetega. "Eesti kalmistukultuuri on viimase 30 aastaga vallutanud kõikvõimalikud plasttootet - nii kunstlilled, plastkaunistused kui ühekordsed plastist kalmuküünlad. Paraku ei mõelda selle peale, et ühekordne plastist kalmuküünal muutub kalli inimese haual loetud tundidega prügiks," ütles maailmakoristuspäeva Eesti keskkonnaprogrammi juht Kerli Laur kurvastusega.