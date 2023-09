Sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskuse ekspert Andrus Padar ütleb, et droone ei tasu karta. Küll aga peavad nende lennutajad olema teadlikud ja tehniliselt võimekad, et droonikogukonna maine püsiks hea.

Droon on töövahend, millega saab teha nii head kui ka halba. "Eesti droonipilootide kogukonnas oleme koos suutnud luua sellise kultuuri, et intsidente on vähe. Ja kes reegleid eirab, jääb kohe silma," räägib Andrus Padar, sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskuse ekspert, küberkaitseliidu juhatuse liige ja endine pealik.