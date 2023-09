Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Kõiki võimalusi kasutades

Rakke Lubjatehases on peamised tooted lubi ja graniitkivikillustik. Kamariku killustikusõlme toodang kasvab järjest: 1970. a. 18 900 kuupmeetrit, 1973. a. 34 000 kuupmeetrit. Rekonstrueeritud purustussõlmes on sõelte pind kolmekordistunud ja kahekordne sõelumine parandab killustiku kvaliteeti. Teise astme peenfraktsioon (0–5 mm) puhastatakse huumusest ja peenkillustik läheb asfaldisegu valmistamiseks. Sel aastal turustab tehas seda umbes 9000 kuupmeetrit. Mõndagi on tehtud lubja kvaliteedi parandamiseks. Tamsalu šahtahjud viidi üle Karinu karjääri toorainele. Praegu toodab Tamsalu peaaegu 100-protsendilist tehnoloogilist lupja. Rakke tsehhis rekonstrueeriti I kvartalis lubjakivi purustus-sorteerimissõlm ja nüüd läheb ahju märksa kvaliteetsem lubjakivi. Üsnagi olulist säästu ja toodangu kasvu andis Rakkes šahtahjude tulekindla voodri konstruktsiooni muutmine. Nüüd võib voodrit vahetamata töötada 2–3 aastat. Remondikulusid hoitakse kokku umbes 15 000 rubla ja ahjud annavad 2500 tonni lupja aastas rohkem.