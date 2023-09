Nädala kaja: õuna- ja sõjalõhnaline sügis

Üks sügise sõbralikke tunnusmärke on aiaväravate taha ilmuvad õunakastid. Rohket ja maitsvat ubinasaaki jagatakse lahkesti möödujatega ning heameel on vastastikune. Jalutaja saab mekkida mõnusat õuna ning aiasõber, kel moose-mahlu panipaigad triiki täis, rõõmustab, et saak läheb asja ette. Kel õunauputus eriti suur, sätib kasti külge sildi, kus kirjas, et kui suurem ubinasoov, võetagu ühendust.