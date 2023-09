Sõja varjud piimas ja veres, kunstis ja hinges

Näitus «Piim ja veri» on pühendatud kõigile lastega Ukraina naistele, kelle õnneliku ja rahuliku elu nende kodumaal purustas sõda. Nagu kõik emad, kes on eelkõige mures oma laste turvalisuse pärast, olid kunstnikud sunnitud kodudest lahkuma ja alustama teistes riikides elu nullist. Kõik näitusel osalevad kunstnikud kogesid oma kodust lahkumise valu ja teed teadmatusse. Nende kunstnike elupaigaks sai Austria. Näitus valmis koostöös Austria saatkonnaga.

Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raivo Riim ütles, et näituse «Piim ja veri» idee sündis kunstnike elust ja läbielamistest. «Kunstnik peab ennast välja elama, sest see kõik, mis tal hinges on, hakkab talle haiget tegema,» lausus Riim. Kunstnikud on teostele lisanud lühikesed tekstid sündmustest ja mõtetest, mis andsid tõuke nende loomiseks.