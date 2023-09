Vanavanemate päeval selgusid Rakvere kaunid kodud

Rakvere abilinnapea Kert Karus soovis oma pöördumises vanavanematele tugevat tervist ja pikka iga. "Tänasel päeval on meie kõigi kodudes asjakohane meenutada kõiki neid hetki, mis koos vanavanematega on veedetud. Vanavanemate päev on see aeg kui saame meenutada neid vanavanemaid, kes meie hulgas kahjuks enam pole, aga kelle armastus ja hool on siiani meie südames. Seega tänan ma teid, armsad vanavanemad, kõige eest ja eriti elutarkuse eest, mis on meid õpetanud selles keerulises ja väga turbulentses maailmas kasvama ja hakkama saama."