"Spordinädal toimub tänavu juba üheksandat korda ning see on läbi aastate aina enam populaarsust kogunud," ütles SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja spordinädala koordinaator Renna Nelis, lisades, et kui algusaastatel oli spordinädalal 800-900 sündmust, siis möödunud aastal oli liikumissündmusi juba pea 1200. "Spordinädala juures on oluline see, et seda sisustavad Eesti inimesed ja organisatsioonid ise ehk igaüks meist saab oma kodukohas, mistahes Eesti piirkonnas ellu kutsuda oma liikumisalgatuse," märkis Nelis.