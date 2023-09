Rakvere aukodaniku skulptuuri rikkuja tuvastati kiirelt

Noorte vandaalitsemise jäljed on Rakvere linna aukodaniku skulptuurilt pühitud ning skulptuur on taas valmis linlasi ja linna külalistajaid tervitama.

Läinud reedel avastati, et Rakvere linna aukodaniku Edith Kotka-Nymani skulptuur on üle võõbatud. Pahategijad tuvastati poole tunniga ja tänaseks on neil kokku lepitud kohtumine abilinnapea Kert Karusega. Laste vanematel tuleb kuju puhastamine kinni maksta.