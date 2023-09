Riigimetsas algab igaaastane sügisistutus

Riigimetsas algas lisaks sügisesele metsaistutusele metsauuendusalade hooldamise kõrgperiood. RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät selgitas, et puude istutamine on esimene väike samm metsa eluringis, pärast seda alles töö algab, et istutatud puud ka suureks sirguks. Keskmiselt uueneb riigimetsa raiesmik 4,6 aastaga ja vajalikes töödes järeleandmisi ei tehta.

"Võib ka tunduda pisut uskumatuna, kuid riigimetsas kestab istutusperiood tegelikult kevadest sügiseni. Vahe on lihtsalt selles, et ühel juhul on see mehhaniseeritud ja töid teostavad istutusmasinad, teisel juhul alustavad meie tublid istutajad pärast suvepausi jälle seda rasket tööd käsitsi," rääkis Väät.