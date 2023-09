Tiina Tafenau, milleks on inimesel vaja teada oma sugupuud?

Kõige rohkem kahe asja pärast. Et sa teaks enda vanemaid, vanavanemaid, vanavanavanemaid, et sa ei abielluks enda õe või täditütrega lihtsalt teadmatusest. Räägitakse, ma ei julge seda küll ametlikult kinnitada, et Eestis oli juhtum, kus abiellusid õde ja vend, kes olid olnud lapsendatud erinevatesse perekondadesse. Nad ei teadnud, et nad on lähisugulased.