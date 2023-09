Palju õnne, Arvo Pärt!

Rakvere Keskväljakul asuv skulptuur "Noormees jalgrattaga muusikat kuulamas" on pühendatud maailmakuulsale heliloojale Arvo Pärdile, kes veetis Rakveres oma lapse- ja noorpõlveaastad ning alustas siin oma muusikaõpinguid. Sünnipäeva puhul sai jalgrattaga poiss pakiraamile lillekorvi.

Arvo Pärt on sündinud 11. septembril 1935. aastal Paides. Kolm aastat hiljem kolis ta koos emaga Rakveresse, kus möödusid tulevase helilooja kooliaastad. Helilooja on meenutanud, et Rakveres üles kasvades oli tal palju kasu oma kasuisa venna, pianist Aksel Heinrich Kuhlbergi (1910–1934) muusikaraamatukogust.