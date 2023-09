Inspektorid võtavad Virumaa hoolekandeasutuste tuleohutuse luubi alla

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim märgib, et igaaastaste kontrollidega saab hea ülevaate, milline on hoolekandeasutuste tuleohutuse argipäev. "Näiteks tuvastasime eelmisel aastal evakuatsioonipääsud, mis esmamulje järgi olid võtmeta avatavad, kuid lähemalt vaadates selgus, et uksed olid lukus. Sarnaseid olukordi reeglina ei kohta, kui kontrollkäigust pikalt ette teatame ning nendeks valmistutakse," räägib Siim.