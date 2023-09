Kodu kaunistamine on eestlastel geenides. Sõites Eestimaal ringi, näeme, kui palju eestlased oma koduümbrusest hoolivad. Kõik ei peagi alati viimase detailini viimistletud olema, piisab sellestki, et muru on niidetud ja akna all kaunis lillepeenar. Konkursile esitatav kaunis kodu nõuab kindlasti ka kulusid, aga lihtsalt kaunis kodutunnet pakkuv kodu on rohkem sisemise tungi kui rahakoti teema.