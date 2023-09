​Toomas Uudeberg teadis rääkida, et Kukelossis oli uue Eesti aja esimene ja võibolla ka viimane Tamsalu lõbumaja. "Ise ei ole seda küll kliendina külastanud, aga ma tean, et see siin oli ja selle pidaja saatus oli karm, sest ta lõpetas ühes Järva valla karjääris hämaratel asjaoludel," kõneles Uudeberg ja nentis, et hilisemad ajad polnud lossi suhtes kuigi armulikud.