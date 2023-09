Valgejõe kiigeplatsil toimusid tudengifilmi "Pink" võtted

Lühifilm "Pink" on Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti 14. lennu lõputöö. Tegemist on neljandal kursusel õppiva tulevase režissööri Elis Rumma filmiga, mille stsenarist on Johanna Viskar. Lühifilm põhineb Piret Raua samanimelisel novellil.