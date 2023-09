"Meie pikk nimi on Lääne-Virumaa haridusvõrgustiku kokkade koordinaatorid," tutvustas Ave Holm. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit soovis kõikide maakonna koolikokkadega suhtlemiseks ühenduslüli, et info liiguks kiiremini.

"Eesmärk on pakkuda kokkadele erinevaid koolitusi ja väljasõite," selgitas Krista Männi ja lisas, et väga oluline on tunnustada lasteaedade ja koolide kokkasid. Kevadel loodud võrgustik on juba praeguseks pannud Ave Holmi hinnangul kokad ühes rütmis hingama. "See on toetav," sõnas ta.