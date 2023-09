Saunakonverentsi korraldab oma 22. tegevusaastat tähistav Neeruti Selts koos Viru Instituudiga. "See on ka igati loogiline, sest Kadrinas tähistati 1. jaanuaril saunaloitsu lausudes ülemaalise saunaaasta 2023 algust," ütles Neeruti Seltsi esimees ja konverentsi peakorraldaja Tiiu Uusküla.

Ta lisas, et saunaaasta raames on toimunud sadu sündmusi üle Eestimaa, aga 16. septembril kell 12 Kadrina rahvamajas algav saunakonverents on saunaaasta esimene konverents. Vaba pääsuga ja kõigile huvilistele tasuta pärimuskonverents kannab pealkirja "Saun läbi aegade".