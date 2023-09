Mihhail Kõlvarti võit pani Rakvere linnapea Triin Vareku mõtlema, kas ja kuidas poliitikas jätkata

"Mihhail Kõlvart rääkis palju sellest, mis on erakonnas halvasti, sama rääkis ta ka kohtumistel enne kongressi erinevates piirkondades," lausus Rakvere linnapea. "Seda, miks läks keskerakonnal viimastel valimistel pahasti, oli muidugi ka vaja arutada, sest erakonna tulemus oligi alla ootuse. Aga ma ei kuulnud Kõlvarti kõnest, milline on tema plaan tulevikuks. Mis muutub erakonnas tema juhtimisel? Mis need konkreetsed sammud on, mis aitavad piirkondi, ja mis on siis need uued ja selged sõnumid, kui seni pole tema arvates erakond piisavalt hästi väljendanud omi seisukohti?"