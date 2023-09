Võiks arvata, et Baltikumi suurim köök asub kusagil Tallinnas, Riias või Vilniuses, aga võta näpust. Sellise köögi leiab Tapa linnast, mis ei ole just suur asula. Kuid see köök ei toidagi linlasi, vaid hoopis Eesti kaitseväe ja liitlassõdureid. Köögi ust paotas maakonnalehele Agne Silde, kes on riigi kaitseinvesteeringute keskuse toitlustusteenuste portfellijuht.