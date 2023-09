VAT Teater toob Jõhvi «Kauka jumala» ja «Mesilase sinu peas»

Kell 12 etenduv saksa näitekirjaniku Roland Schimmelpfennigi lastelavastus «Mesilane sinu peas» jutustab loo näiliselt tavalisest koolipäevast, mis on jagatud seitsmeks leveliks. Ühe tunni pikkune lavastus on värviküllane, mänguline ning hoogne lugu ühe lapse rännakust tema päevatoimetuste kaudu, mis varjavad endas süngeid karisid – üksindust, vanemate hoolimatust, tõelisi ohte.

Lavastuses ühendatakse lapse fantaasia täiskasvanute maailma raskustega nii, et külmaks ei tohiks see teekond jätta mitte kedagi. Lavastaja on Ago Soots, kunstnik Illimar Vihmar ja valguskunstnik Sander Põllu. Lavastuses astuvad üles Karolin Jürise, Meelis Põdersoo ja Ago Soots. Lavastuse koreograaf on Kristjan Rohioja. Näidendi tõlkis Mihkel Seeder ning tõlkimist toetas Goethe Instituut.