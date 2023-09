Ussisõnad jätkuvad Viru-, Jõgeva- ja Järvamaal

Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ütles, et Ussisõnade raames paraneb märkimisväärselt kirde maakaitseringkonna sõjaline kaitsevõime individuaal- ja meeskonnatreeningu kaudu. "See tagab võime kiirelt reageerida sõjalisele ohule oma ringkonna vastutusalas," sõnas Ainsalu. "Ma loodan väga, et reservväelased tulevad õppusele motiveerituna ja annavad endast kõik, et iga treeningpäeva lõpus olla paremad kui hommikul alustades."