"See on väga suur tunnustus, mida hindan kõrgelt," ütles Kairit Pihlak, kellele anti medal teenete eest päästealal. "Oleme vabatahtlikele ja kutselistele olnud heaks partneriks ning alati valmis kaasa lööma ja mõnd asja ka ise eest vedama. Siin vallas on seda kerge teha, sest meil on vabatahtlik kogukondlik töö väga hinnas. Alati on ümberringi mehed ja naised, kes tulevad ideedega kaasa. See on äge!" rääkis vallavanem.