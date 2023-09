Vaimse tervise sari avab Narva näitusega hooaja

Narva kultuurimajas Rugodiv 20. septembril avatav "Kuidas kunst saab aidata? Eriliste inimeste maalid ja lood" pole sarja eestvedaja Heili Vaus-Tamme sõnul lihtsalt näitus, vaid tugev sotsiaalne projekt. "Toome publiku ette vaimsed probleemid, mis puudutavad suuremal või vähemal määral kõiki meid. Kui paljud meist saaks öelda, et nad pole kunagi olnud depressioonis või mõelnud elust lahkumise peale," selgitas ta. "Tavaliselt läheb see üle, võibolla võetakse veidi rohtu või käiakse psühhoterapeudi juures. Aga kogenud sarnaseid probleeme oleme me paljud."