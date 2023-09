​Seda, et teeehitusel võib Viru-Nigulas päevavalgele tulla midagi ajaloolist ja uurimist vajavat, aimati juba ette. Nimelt möödub riigitee nr 20 Põdruse–Kunda–Pada Viru-Nigula alevikus kirikust ja kirikaiast ning oli aimdus, et viimane on ammustel aegadel olnud palju suurem kui tänapäeval. Samuti oli teada, et Viru-Nigula kirik ja rahvamaja on püstitatud kohta, kus viikingiajal, 10.–11. sajandil, oli suur asula – osa sellest jääb samuti tänapäevase maantee alla.