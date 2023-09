Tapa vallavanema umbusaldamisel on kaardid endiselt lahtised

"Jah, kindlasti. Me oleme umbusalduse vastu. Me lihtsalt ei pea neid süüdistusi piisavalt põhjendatuks, mis Valgejõe poolt on tulnud. Võime ju möönda, et ei ole läinud nii hästi, nagu peaks, või nii kiiresti, nagu oleks soovinud. On olnud tõrkeid, aga me ei valinud vallavanemaks mingit üliinimest. Tegelikult on asjad toiminud. On suuri asju ära tehtud vallavanema eestvedamisel," rääkis Põder.