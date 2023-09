Oodatakse ettepanekuid uuteks postmarkideks

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi ütles, et postmark on sümbol, millega saab jäädvustada ja muuta eriliseks olulise sündmuse tähistamise riigis ning ühiskonnas. "Läbi aastate on kodanikud, erialaorganisatsioonid, ettevõtted ja asutused teinud palju ettepanekuid postmarkide välja andmiseks. See entusiasm teeb rõõmu ja loodame, et ka nüüd laekub rohkelt ettepanekuid," sõnas ta.