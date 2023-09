Küttepuude lõhkumine. Foto on illustratiivne.

Ehkki ametlikult kestab veel suvi ja väljas on üle kahekümne soojakraadi, algab peagi kütteperiood. Paanikat ei ole, sest võrreldes möödunud aastaga on küttepuud oluliselt odavamad. Isegi nii odavad, et müüjad muretsevad, kuidas ots otsaga kokku tulla.