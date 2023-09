Vanaema retsept: kuidas marineerida kurke

On maitseid ja mälestusi, mis püsivad muutumatuna. Võib isegi tunduda, et tegemist on millegi igavikulisega, mis on viimse päevani elu loomulik osa. Meie peres on selleks maitseks näiteks vanaema marineeritud kurkide mekk. Häid kurke on ju mujaltki saadud, kuid vanaema kätetöö on latiks, millest pole seni veel ükski kurk üle pääsenud. Ilusas mõõdus ja mõnusad krõmpsuvad vanaema marineeritud kurgid on selline väärtus, mida ei raatsi alati isegi salati sisse panna. Need on eriline maiuspala, mida nautida võileival või siis täitsa omaette roana. Aja aga käsi purki, raputa tillisodi maha ja pane suhu. Kõige parem asi maailmas.