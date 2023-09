Ideekonkurss: aita leida 21. sajandi mardi- ja kadrisant

Mardi- ja kadripäeva tähistamine on meie mail iidne tava, mis on sajandite jooksul tublisti muutunud. Kui varem oli sanditaja surnud esivanemate hingede kehastaja, siis tänapäeval on ta pigem meelelahutaja. Santijate vanimaks kihistuseks peetakse loomamaskeeringuid (sokk, hani, karu), hilisemal ajal lisandus selle kõrvale traditsiooniline mardi- või kadripere. 19. sajandi lõpul meeldis sanditajatel riietuda moodsateks ametimeesteks, nagu kroonu- või pritsumeheks, koolmeistriks, korstnapühkijaks. 20. sajand lisas aga populaarsed raamatu-, mängu- ning multifilmide tegelased. Sajandite jooksul on muutunud ka sanditajate sugu ja vanus. Kui varem käisid santimas pigem vallalised abieluealised mehed, siis tänapäeval on santijatest umbes 80 protsenti lapsed, kuid trend näitab üha enam, et täiskasvanud on hakanud ohje taas enda kätte võtma.