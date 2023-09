Galerii ⟩ Pritsimeeste grillivõistlusel erutasid maitsemeeli Ukraina päästjate liharoad

Purtse männikus toimunud ürituse kutsusid ellu kohalikud päästjad. Kustutustöödel kulub palju energiat ja mis saaks olla parem kui maitsva liha näol jõuvarusid täiendada. "Kui aus olla, siis istusin kodus diivanil ja mõtlesin, et võiks midagi vabas õhus ja vabas vormis teha," rääkis grillivõistluse idee autor, Purtse vabatahtlik päästja Andres Käger. "Et inimesi tuleks, saigi võistlusmoment sisse lisatud," ütles Käger, kes lubas, et viimaseks selline üritus ei jää.