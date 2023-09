Välk lõi Väike-Maarjas tammepuusse pika vao

Öösel umbes pool tundi pärast südaööd kuulis maja perenaine Urve Hundt-Ait, et äike jõuab järjest lähemale. "Käis kõrvulukustav kärgatus. Midagi lendas vastu akent ka, seega esimese hooga arvasime, et katus sai tabamuse," rääkis ta. Täna selgus, et välk lõi keset hoovi kasvavasse tammepuuse sisse nii, et pilpaid lendas. Kooretükid olid pererahva hinnangul paarikümne meetri ulatuses laiali.