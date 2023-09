Juhtkiri: päästjad väärivad hoidmist

Päästeliidu nõukogu esimees Indrek Nõvak on öelnud, et kärpeid peab tegema seal, kus on võimalik protsesse muuta läbipaistvamaks ja efektiivsemaks, seega tuleks esmareageerijate koondamise asemel üle vaadata administratiivne struktuur. Sellega saab vaid nõustuda, sest kui võtta lahti päästeameti kontaktid, vaatab kontoripoolelt vastu terve rida inimesi, kellest mõnede puhul tekib küsimus, miks neid sinna vaja on.