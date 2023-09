Rakvere linnavalitsuse hoone sai avaliku varjumiskoha märgise

Päästeamet elanikkonnakaitse asutusena on omavalitsustele esmane koostööpartner, toetades info, nõu ja abiga. "Elanikkonnakaitse üks meetmetest on inimeste varjumine ning eesmärgiks on kaitse pakkumine ohtliku väliskeskkonna eest. Ohu korral saavad tänaval viibijad varjuda avalikesse varjumiskohtadesse," selgitas Ida päästekeskuse varjumiskohtade nõunik Kairi Kuldmets. Päästeamet on koostanud soovitused ka korteriühistutele, kuidas keldrid võimalikuks varjumiseks sobilikuks kohandada.