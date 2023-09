Kaemus ⟩ Station Narva on märksa enamat kui muusikafestival

Keset öist Narvat tuli minu juurde blond tüdruk ja küsis aktsendiga eesti keeles: "Kas sulle meeldib Narva?" Vastasin, et väga. Tüdruk langes mulle ülevoolavalt kaela. "See on minu kodulinn!" Kallistas ja läks ära. Mulle päriselt meeldib Narva. Festivalil Station Narva osalesin selle esimesel korral aastal 2018. Siis jäid mõned aastad vahele, kuniks aastast 2021 ei ole jäänud vahele enam ühtegi korda.