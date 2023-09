Jaak Vettik on sündinud 15. septembril 1953. aastal Triigi külas. Väike-Maarja gümnaasiumi vilistlasena on ta saavutanud kergejõustikus juunioride arvestuses meistrimedaleid. Jaak Vettik on Rakvere spordikoolis töötanud nii treeneri kui ka direktorina.