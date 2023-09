Haridusminister Kristina Kallas: me peame endale natuke tunnistama, seda, et 50-aastane õpetaja on tõenäoliselt kuni 20 aastat veel võimeline tööd tegema.

Haridusminister möönas, et rohkem õpetajaid lahkub, kui juurde tuleb, aga muretsemiseks polevat põhjust, sest äsja tehti juurde 420 õppekohta ja sageli kohtab seda, et õpetajad naasevad mõne aja möödudes koolidesse tagasi. Lisaks tunnistas Kallas, et õpetajate palk on terava tähelepanu all, sest koolilõpetanutele ihuvad hammast teiste seas ka Wyze ja Bolt. Samas olevat pedagoogide töötasu oluliselt kõrgem kui Lätis ja Leedus