Mõnda aega tagasi Ida päästekeskusse tööle asunud Eku (nimi muudetud) meenutas naerulsui kunagist öeldut, et vahetab töö haridusasutuses enne 45. sünnipäeva uue vastu, kuna selleks ajaks on ta juba kõik oma ideed käiku lasknud ning «kordusetendused» pole enam huvitavad. Noorte ette on vaja ikkagi uute ideede ja mõtetega energilisi inimesi. Juhtus aga nii, et pärast läbipõlemist tuli elus teha muudatus ja naine sooritas oma karjääris kannapöörde juba varem.