Maakonnalehe arupärimise peale vastas vallavanem, et see mõte on nii vallavalitsuse töökoosolekutel kui ka arengukava aruteludel jutuks võetud juba kuus-seitse aastat tagasi. «Seega, kellele originaalne autorlus omistada, ei ole nii pika aja tagant võimalik tuvastada,» lausus Helmelaid.