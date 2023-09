Norra kirjaniku Nina Lykke romaan «Surmahaigus», mis eesti keeles ilmus paar aastat tagasi, oli kenake plahvatus, sest näitas jahmatava avameelsusega, mida võiks mõelda perearst, kes päevade viisi patsiente kuulab. Brage kirjandusauhinna saanud teose kohta on enamasti märgitud, et see nihutas meditsiinikirjanduse piire, näitab meie aja rumalust ja suudab muuta lugeja ellusuhtumist.