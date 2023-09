Pühapäeval kella 9.44 seisuga oli ilm.ee andmetel Võsu rannas õhusooja 14 kraadi, tuule kiirust 4,9 m/s ja rannas viibis 20 julget inimest. Kananaha toob ihule aga veetemperatuur, mis ilmaportaali andmetel on lausa miinus 68 kraadi. Hoolimata sellest, et rannas on lehvimas kollane lipp.