Vabatahtlike seltsiliste tegevus jätkub mittetulundusühinguna

Maakonna seltsiliste koordinaator Katrin Nõlvak tõi oma tänukõnes välja, et pooleteise aasta jooksul pakkusid seltsilised 2615 tundi kvaliteetaega eakatele ja erivajadustega inimestele kodudes ja hoolekandeasutustes. Eriline heameel oli koordinaatoril vabatahtlike üle, kes on otsustanud üllast tegevust jätkata, sest ega omaseks saanud inimesele ei saa öelda, et nüüd sai projekt läbi ja rohkem ma enam ei tule.