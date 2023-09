Reinar Hallik eelseisvast korvpallihooajast: meie eesmärk on meistriliiga

Omanimelise korvpallikooli juht Reinar Hallik ei tee saladust, et nende eesmärgiks on see, et Lääne-Virumaa oleks taas Eesti korvpalli tippseltskonnas. Hooajaeelsed mängijate liikumised kinnitavad, et mehel on oma jutuga tõsi taga ja eelmise hooaja esiliiga viies koht plaanitakse sel aastal kuldset karva medalite vastu välja vahetada.