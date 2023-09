Praegu on taotluste vastuvõtt rikete kõrvaldamise ajaks peatatud, teatasid RTK, kliimaministeerium ja KredEx. Uue taotlusvooru avamise täpne kuupäev antakse teada 25. septembril.

RTK peadirektori asetäitja Urmo Merila sõnul oli tegemist pretsedenditu juhtumiga e-toetuste süsteemi ajaloos. "Esiteks vabandame kõigi taotlejate ees, kes üritasid täna hommikul väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetust e-toetuste süsteemi kaudu taotleda. Taotlejate sedavõrd suur hulk on esmakordne. Tegeleme koostöös rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega (RMIT) tõrke põhjuste väljaselgitamisega ja täiustame süsteeme, et välistada tulevikus sellised intsidendid. Anname kohe teada, kui e-toetuste keskkond on taas kasutajatele avatud," rääkis Merila.