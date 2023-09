Keskkonnaamet koristab Aseris jäätmeid

"Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed peab koristama prügistaja ise. Kui saastajat ei ole võimalik tuvastada, siis on koristamine maaomaniku ülesanne. Reformimata riigimaal tähendab see, et jäätmed koristab Keskkonnaamet. Tasub märkida, et järjest rohkem inimesi ja ettevõtteid käitub oma igapäevases tegevuses vastutustundlikult keskkonna suhtes, kuid paraku kirjutavad Keskkonnaameti järelevalveinspektorid välja mitmeid trahve ja ettekirjutusi jäätmete koristamiseks," ütles Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius.