Politseikoer Fenrir haarab kõike lennult

"Praegu on põhiline eesmärk jäljeõpetusel ja kuulekuselementidel," kõneles koerajuht Marko. Koeratitena sai Fenrir jagu oma juhi kindast. Praeguseks ei ole hävitatud esemete nimekiri täiendust saanud. "Tal on oma fliis, mida ta närib," ütles koerajuht. Peremehe sõnul on koer tubli ning jalanõusid ei söö.