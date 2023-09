Ussisõnad ⟩ Kaplan Toompuu: surnute eest hoolitsemine on osa sõjast

Tauno Toompuu kinnitas, et Eesti kaitsevägi talitaks sõja korral nagu iga tsiviliseeritud riik: omasid maha ei jäeta, kõik tuuakse lahinguväljalt ära, ka langenud. "Kui kohe ei saa, siis matame ja märgistame koha, et hiljem põrm välja kaevata ja omastele üle anda," rääkis ta. "Lähedastel on õigus oma surnu ise maha matta."

​Toompuu sõnul on iga üksuse juures spetsiaalsed inimesed, kes langenute kogumisega lahinguväljalt peaksid sõjaolukorras tegelema. "Ka need toimingud vajavad paratamatult harjutamist," mainis Toompuu. "On kindel reglement, millised isiklikud asjad tuleb langenult ära võtta, et need hiljem omastele anda. On kindlad kogumisalad rühma ja hiljem kompanii juures, kus langenutega tegelevad edasi tagalakompanii inimesed. Eesmärk on iga langenu üle anda tsiviil-matusebüroole, et hukkunu saaks väärikalt maamulda sängitada. Nende ülesannete täitmiseks saab rakendada näiteks inimesi, kes ei saa või ei taha mingil põhjusel relva kanda."