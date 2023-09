Kuuendat korda asutakse valima aasta ettevõtet

Alates tänasest on kõigil võimalik esitada kandidaate 2023. aasta ettevõtluskonkursile. Tublisid tegijaid saab esile tõsta eri kategooriates, milleks on aasta ettevõte, aasta toidutoode, aasta toode laiemalt, julge alustaja, pühendunud juhendaja, tubli töötaja ja aasta õpilasfirma.

Traditsiooniliselt on ettevõtluskonkursil läbiv teema, tänavu on selleks «Haridus ja ettevõtlus». Korraldajate meelest on õige aeg süstida noortesse ettevõtluspisik juba koolipingis, sest kõikidele võimalustele avatud maailmas on iseendale tööandjaks hakkamine üks üha enam levinud tulevikuväljavaateid.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) tegevdirektor Sven Hõbemägi lausus, et ettevõtlus on kogu meie ühiskonna toimimise alus. «Kohalike omavalitsuste ning maakonna roll tervikuna on siinkohal hea ettevõtluskliima loomine ning ettevõtluse soodustamine, sest just tänu sellele suureneb majanduse ja töökohtade loomise kaudu kogu Eesti heaolu. Me oleme juba mitmeid aastaid maakonnatasandil koostöös erinevate partneritega soovinud läbi erinevate tegevuste, muu hulgas mitmete tunnustuste, meie maakonnas tegutsevaid ettevõtjad märgata ja motiveerida ning üks hea näide on selleks ellu kutsutud ettevõtluse tunnustuskonkurss,» rääkis Hõbemägi.