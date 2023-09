Juhtkiri: ussisõnad hoiavad ärkvel

Kaitsevägi koos Kaitseliiduga on Eesti kaitsmiseks parim kombinatsioon, sest nii saavad kokku professionaalsed teadmised ning isiklik kaitsetahe. Kui mõelda Eesti suuruse, õigemini väiksuse peale, tekib küsimus, kui suure palgaarmee suudaksime luua ja siis seda ülal pidada ning kas see oleks piisav, kui kogu ülejäänud rahval poleks aimugi, kuidas ennast, oma kodu ja kodumaad kaitsta.

Sõda Ukrainas on tõstnud ohutaset ka meil, ning kui muidu võis seesuguseid õppusi pidada asjatuks ajakuluks ning igavlevad mehed metsas ei saanud ettevõtmise eesmärgist ehk täpselt aru, siis nüüd on pilt selge kõigil. Me peame tegutsema, peame olema teadlikud. Reservväelaste ehk maakaitsjate ülesanne on kindlustada sõjaolukorras tagala ja vajadusel teha vaenlasele tüli, kui vaenuvägi peaks rindest läbi murdma. Rinde hoidmine on 1. ja 2. jalaväebrigaadi ehk kutseliste ning ajateenijate ülesanne. Neile lisanduvad liitlased.